Трамп сказал, что не обменивал помощь Украине на расследование против Байдена

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не договаривался с правительством Украины расследовать дело сына Джо Байдена в обмен на предоставление помощи Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он сам предлагал приостановить помощь Украине.

Трамп добавил, что сам постоянно задается вопросом, почему США финансирует другие государства, а европейцы нет.

«Так что я сказал: приостановите (помощь). Пусть другие тоже платят», — заключил американский глава.

Он уточнил, что обмена «одного на другое» не было.

До этого СМИ сообщили, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн за неделю до телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия.