Вышинский станет постоянным экспертом комиссии СПЧ

Руководитель портала »РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский будет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России Владимире Путине (СПЧ) по международному сотрудничества по вопросам защиты прав россиян за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Александра Брода.

Как уточняется, Вышинский станет экспертом в вопросах защиты прав журналистов, а также освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом.

По словам Брода, Вышинский принял данное предложение и заявил, что по возможности будет принимать участие в заседаниях комиссии, а также будет «готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран».

Ранее Вышинский поблагодарил Путина за поддержку.