Генсек ООН оценил решение РФ присоединиться к Парижскому соглашению

<img src="//img.gazeta.ru/files3/291/11725291/RTX5VJME-pic905-895x505-51299.jpg">

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил решение России стать участником Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Заявление по этому поводу он сделал в ходе встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Как известно, до этого Эдельгериев официально объявил, что Москва присоединилась к данному соглашению.

Отмечается, что Генсек приветствовал решение правительства России присоединиться к Парижскому соглашению.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.