Генсек ООН оценил решение РФ присоединиться к Парижскому соглашению
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил решение России стать участником Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Заявление по этому поводу он сделал в ходе встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.
Как известно, до этого Эдельгериев официально объявил, что Москва присоединилась к данному соглашению.
Отмечается, что Генсек приветствовал решение правительства России присоединиться к Парижскому соглашению.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.