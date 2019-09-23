Волкер дал совет Зеленскому о Путине
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что Волкер посоветовал украинскому лидеру налаживать прямыек контакты с президетном России Владимиром Птуиным на высшем уровне.
Кроеме того, он выразил мнение, говоря о проведении встречи в нормандском формате, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины.
Волкер также подчеркнул, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте Киева с Россией.
Ранее сообщалось, что Волкер понадеялся на обмен заключенными между Россией и Украиной.