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Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Волкер посоветовал украинскому лидеру налаживать прямыек контакты с президетном России Владимиром Птуиным на высшем уровне.

Кроеме того, он выразил мнение, говоря о проведении встречи в нормандском формате, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины.

Волкер также подчеркнул, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте Киева с Россией.

Ранее сообщалось, что Волкер понадеялся на обмен заключенными между Россией и Украиной.