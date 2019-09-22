Родственник Джона Кеннеди стал кандидатом в Сенат США

Член палаты представителей США Джо Кеннеди III на встрече со сторонниками заявил, что будет баллотироваться в Сенат США. Об этом сообщает AP.

Таким образом, он стал первым членом политической династии Кеннеди, который стал кандидатом на вступление в верхнюю палату Конгресса из Массачусетса после младшего брата 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди — Эдварда Мура Кеннеди в 1962 году.

Как отметил Кеннеди на встрече со сторонниками, президент США Дональд Трамп навязал долгожданную расплату в США, что требует реакции.

По его мнению, нужно «взять на себя сломанную систему, которая породила его». Кеннеди имел ввиду ее структуру, старые правила, ежедневные притеснения, а также несправедливость, которые сдерживают американский народ.