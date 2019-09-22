Британские лейбористы оказались в кризисе в связи с разногласиями по Brexit, сообщили СМИ

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У оппозиционной Лейбористской партии наступил кризис по причине разногласий насчет стратегии, касающейся Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.

Как стала известно, глава политического отдела партии Эндрю Фишер может уйти из партии из-за неприятия фигуры Джереми Корбина, который является ее лидером.

Сообщается, Фишер направил записку своим коллегам, где он обвинил Корбина в отсутствии профессионализма, компетентности и человеческого достоинства и заявил, что не верит в его победу на будущих выборах. Также в послании он отметил, что «кутерьма лжи и отговорок» ему надоела.

Отмечается, что Корбин может покинуть свой пост из-за сильнейшего внутрипартийного давления, оказываемого на него.

Ранее Корбина обвинили в возможном предательстве.