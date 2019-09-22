Порошенко рассказал о неудачной попытке разговора с Путиным по обмену Сенцова

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Экс-главы Украины Петр Порошенко заявил, что во времена своего правления разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным об обмене украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России за подготовку теракта в 2014 году, но это закончилось неудачей. Об этом он сказал в эфире украинских СМИ.

По словам Порошенко, он предлагал Путину совершить обмен заключенными, в числе которых был и Сенцов, летом 2014 года. Сначала Путин согласился совершить обмен, уточнил бывший лидер.

Однако российский коллега передумал, когда ему сказали, что Сенцов якобы террорист.

«Было принято решение, что мы отпускаем этих двух журналистов…Я звоню господину Путину… а он говорит: «Так, подождите, мне принесли документы, он же террорист», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной.

Сенцов стал одним из участников обмена между Россией и Украиной, который произошел 7 сентября.