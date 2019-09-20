Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters.

Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.

Томпсон заняла свой пост в апреле 2018 года.

Причины ее отставки не сообщаются.