Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, если бы страны Запада прислушивались к России, то войны в Сирии удалось бы избежать.

Он рассказал о встрече с российским лидером в 2013 году, на которой они обсуждали ситуацию в Сирии и Ливиии.

Бывшего премьера также впечатлило высказывание Путина о демократии.

«Дэвид, я знаю, ты думаешь, что у меня есть рога и хвост, и я не очень верю в демократию. И знаешь, ты не слишком ошибаешься», — процитировал Кэмерон Путина.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Британии раскритиковал премьера Британии Бориса Джонсона из-за Brexit.