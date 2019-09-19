Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию своей дочери Елизаветы об актере Павле Устинове, которого ранее осудили за нападение на сотрудника ОМОНа. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что часто не соглашается с постами своей дочери.

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать», — сказал Песков.

18 сентября Елизавета Пескова опубликовала заметку с критикой относительно вынесенного приговора актеру Павлу Устинову. Спустя время пост была удален.

Песков также ответил журналистам, что не имеет отношение ни к написанию, ни к удалению публикации.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову.