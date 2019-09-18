В Крыму полностью сменят руководство городов и районов

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в фейсбуке сообщил, что все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления.

Отмечается, что он сам сделал соответствующее предложение руководству, объяснив это потребностью в формирования новой команды.

Крым насчитывает 11 городов, 14 районов и четыре городских поселения.

Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», - написал в публикации Аксенов.

Он добавил, что депутаты, которые придут в ближайшее время им на смену, смогут принять решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Ранее медсестры начали массово увольняться во Владимирской области.