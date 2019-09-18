Путин не предлагал помощь Саудовской Аравии в расследовании атак на Saudi Aramco

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал помощь России в расследовании атак на нефтяные объекты предприятия Saudi Aramco. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, лидер во время разговора с главой минобороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не предлагал помощь в расследовании дела.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нападение на НПЗ.

14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.