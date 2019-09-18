Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины. Об этом сообщает «112.ua».

Он отметил, что закон вступит в силу окончательно после решения БДИПЧ ОБСЕ по проведению выборов в полном соответствии с высоким стандартами организации.

Пристайко подчеркнул, что необходимо создание особых условий прежде, чем будут проведены выборы на неподконтрольной части Донбасса. Он добавил, что с такой позицией согласился и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее эксперт рассказал, чем может грозить Киеву отказ от подписания «формулы Штайнмайера».