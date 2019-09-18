Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нападение на НПЗ

Президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд обсудили в ходе телефонного разговора атаку дронов на нефтеперерабатывающие предприятия королевства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что российский глава заявил о необходимости тщательного и объективного расследования случившегося.

Также в беседе была поднята тема положения на рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+ и подготовку предстоящего визита Путина в королевство.

Разговор был проведен по инициативе Аль Сауда.

Ранее сообщалось, что в Эр-Рияде представят доказательства атаки дронов со стороны Ирана.

14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.