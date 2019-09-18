Эксперт об итогах выборов в Петербурге: скептики оказались посрамлены

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил по итогам состоявшегося в среду вступления в должность губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что скептики, которые прогнозировали вторые туры и слабые результаты победителя, оказались посрамлены.

«Питер сделал свой выбор, я не сомневался, что это будет именно так. Причем сделан выбор в пользу такого, крепкого хозяйственника с широкими федеральными связями, я бы так сформулировал.

Излишняя политизация региональных выборов явно не импонирует жителям. В конкретном случае с Петербургом очень много хозяйственных, управленческих задач, нужно развивать как сам город, так и его агломерацию.

Команда Беглова представила программу по развитию Северной столицы, предъявила, убедила широкого избирателя, что она в состоянии реализовать эту амбициозную программу.

Избиратель проголосовал – граждане поддержали и выдали мандат именно на это. Я думаю, что люди сделали правильный выбор и теперь жизнь в Петербурге сильно изменится», — заявил Мартынов.