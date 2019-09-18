Путин не обсуждал с саудовским принцем поставки С-300 и С-400, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не обсуждал с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поставки российских комплексов С-300 и С-400. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что об этом предложении Путина в курсе в Эр-Рияде.

До этого стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Аль Саудом.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд не отреагировал на предложение купить С-300 или С-400.