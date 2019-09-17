Путин согласился обсудить идею о «ремонте выборной системы»

Российский президент Владимир Путин обсудил с главой КПРФ Геннадием Зюгановым изменения избирательного законодательства страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, политическая система – это живой организм, поэтому нужно смотреть, что может его усовершенствовать.

Зюганов напомнил, что выборы завершились, а также выразил намерение собрать всех лидеров фракций для обсуждения «ремонта в выборной системе».

Путин согласился с решением главы КПРФ.

«Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — сказал он.

В России 8 сентября избирали депутатов Госдумы, глав 16 регионов, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, средняя явка на выборах в регионах России составила 41,2%.