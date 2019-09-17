Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

«Позиции России и Израиля едины — мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников», — заявил Путин.

По его словам, чем больше времени проходит, тем выше ответственность — и государственная, и личная.

Ранее в Польше обвинили Россию в нежелании принять «историческую правду».