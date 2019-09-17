Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре, сообщили СМИ

Первая встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может пройти в октябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что встреча двух лидеров будет зависеть от итогов заседания контактной группы, которая пройдет в Минске 17 сентября. Уточняется, что на заседании планируется согласование сроков разведения сил конфликтующих сторон в Донбассе, а также утверждение и подписание единой редакции «формулы Штайнмайера».

Поясняется, что если это будет сделано, то вероятность проведения встречи президентов России и Украины во время саммита «нормандской четверки» в октябре приблизится к 100%.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского верит в диалог с Путиным.