Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре
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Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре, информирует РИА «Новости».
Отмечается, что встреча проходит в закрытом режиме.
Сначала главы пообщаются наедине, а затем, при необходимости, к ним присоединятся члены делегаций государств. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Уточняется, что кроме России и Турции, в саммите также участвует иранский лидер Хасан Роухани. Планируется, что позже лидеры встретятся в полном составе. На повестке обсуждения будут вопросы безопасности в отдельных сирийских регионах, а также помощь беженцам и восстановление базовой инфраструктуры в стране.
Встреча проходит в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.