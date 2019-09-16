Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что встреча проходит в закрытом режиме.

Сначала главы пообщаются наедине, а затем, при необходимости, к ним присоединятся члены делегаций государств. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Уточняется, что кроме России и Турции, в саммите также участвует иранский лидер Хасан Роухани. Планируется, что позже лидеры встретятся в полном составе. На повестке обсуждения будут вопросы безопасности в отдельных сирийских регионах, а также помощь беженцам и восстановление базовой инфраструктуры в стране.

Встреча проходит в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.

Ранее Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019.