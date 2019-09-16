Путин встретился с Эрдоганом в Анкаре

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча проходит в закрытом формате для прессы.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты сначала проведут переговоры лично, а при необходимости, к ним присоединяться члены делегаций двух стран.

В понедельник, 16 сентября, в Анкаре начнется трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.

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