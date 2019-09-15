Джереми Корбин может передавать разведданные США в Россию, пишут в СМИ

Лидер британской оппозиции и Лейбористкой партии Джереми Корбин может передавать властям России данные разведки США, которые предоставила Великобритания. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на доклад, который составлен при поддержке бывших советников президента США Дональда Трампа.

Согалсно докладу, такой исход возможен в случае прихода Корбина к власти.

В документе сообщается, что он может перестать быть надежным партнером США и НАТО и занять активную позицию на стороне России.

Также в документе отмечается, что американской стороне нужно обдумать уменьшение роли или исключение возглавляемого Корбином правительства из альянса Five Eyes, куда входят разведывательные службы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Кроме того, в документе предлагается временное понижение членства Корбина в НАТО.