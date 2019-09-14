Оттепель в отношения РФ и Украины увидел Пристайко

Новый глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что видит в отношениях российской стороны и Украины некую оттепель. Об этом он сказал украинским СМИ.

По его словам, этой оттепелью пользуется президент страны Владимир Зеленский, который пытается ее направить на принесение мира на территорию Украины.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление», — добавил Пристайко.

Стоит отметить, что лидер Украины и президент России Владимир Путин трижды созванивались. Также 7 сентября произошел обмен заключенных между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».

Ранее Пристайко обозначил сроки местных выборов, в том числе в Донбассе.