Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о главной цели республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пушилин сообщил, что ДНР намерена максимально интегрироваться в российское пространство.

«В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — заявил Пушилин.

Он отмечает, что народ Донбасса уже имеет оптимистичное настроение в связи с подписанием президента России Владимира Путина указа о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Ранее сообщалось, что жители ДНР подали заявление на паспорт России.