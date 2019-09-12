Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России

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Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, кандидат на должность главы республики... Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, кандидат на должность главы республики...
Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, кандидат на должность главы республики...
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о главной цели республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пушилин сообщил, что ДНР намерена максимально интегрироваться в российское пространство.

«В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — заявил Пушилин.

Он отмечает, что народ Донбасса уже имеет оптимистичное настроение в связи с подписанием президента России Владимира Путина указа о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Ранее сообщалось, что жители ДНР подали заявление на паспорт России.