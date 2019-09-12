Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о главной цели республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пушилин сообщил, что ДНР намерена максимально интегрироваться в российское пространство.
«В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — заявил Пушилин.
Он отмечает, что народ Донбасса уже имеет оптимистичное настроение в связи с подписанием президента России Владимира Путина указа о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
Ранее сообщалось, что жители ДНР подали заявление на паспорт России.