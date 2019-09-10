СМИ, названное «российской пропагандой», хочет отсудить $10 млн

Американская телесеть One America News подала иск в суд на ведущую Рэйчел Мэддоу за то, что она назвала ее «проплаченной российской пропагандой», сообщает Associated Press.

Сеть намерена отсудить более чем $10 млн. Мэддоу утверждала, что один из сотрудников OAN также работал на российский Sputnik News.

«One America News полностью принадлежит, управляется и финансируется семьей Херринг их Сан-Диего. Они такие же американские, как яблочный пирог. Они не платят России и не имеют ничего общего с российским правительством», — заявил представляющий OAN адвокат Скип Миллер.

Он назвал все обвинения против телесети ложью и клеветой.