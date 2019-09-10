Рада приняла законопроект об импичменте президента

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства. Об этом сообщает Liga.net.

Как отмечается, инициатива была предложена президентом страны Владимиром Зеленским.

Известно, что в пользу нового законопроекта проголосовали 337 депутатов, выступивших против не оказалось. 46 парламентариев воздержались, 26 вовсе не приняли участие в голосовании.

В дальнейшем для реализации процедуры импичмента, нардепам необходимо будет собрать 226 голосов.

Ранее сообщалось, что депутат Рады предложил наказывать за переговоры без санкции властей.