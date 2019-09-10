Трамп заявил о нежелании участвовать в дебатах с республиканцами

Президент США Дональд Трамп рассказал о возможности своего участия в телевизионных предвыборных дебатах с республиканскими кандидатами РИА «Новости».

Политики заявил, что не собирается в них участвовать, отметив, что для его конкурентов подобное мероприятие будет считаться «рекламным трюком». Трамп добавил, что все его конкуренты имеют меньше одного процента в рейтинге, поэтому он не будет «придавать им авторитета».

Республиканскими конкурентами главы Белого Дома в президентских выборах, которы пройдут в США в 2020 году, могут стать изъявившие свое желание бывшие депутаты палаты представителей Джо Уолш и Марк Сэнфорд, а также экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о желании Сэнфорда стать президентом США.