«Ъ»: Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков

Президент России Владимир Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, своим указом он освободил от должностей около 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Уточняется, что указ президент подписал в субботу, 7 сентября.

Отмечается, что Путин уволил руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму генерала-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану генерала-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина. Кроме того, от должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Поясняется, что своим указом российский лидер назначил на пост прокурора Москвы госсоветника юстиции 2-го класса Дениса Попова, ранее возглавлявшего надзорное ведомство в Дагестане. В республике его пост занял старший советник юстиции Алексей Ежов. СУ СКР в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин.

Ранее сообщалось, что Путин отстранил от должности помощника главы Следственного комитета генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова.