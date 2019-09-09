«Три марионетки»: Трамп о желании Сэнфорда стать президентом США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление бывшего губернатора штата Южная Каролина, республиканца Марка Сэнфорда об участии в президентских выборах в 2020 году. Об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере.

Американский лидер заявил, что удивлен кандидатурой Сэнфорда.

«Казалось, бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд завершил свою политическую карьеру в тот момент, когда его посчитали без вести пропавшим, а он ушел в поход по Апалачаской тропе, после чего его вовсе обнаружили в Аргентине с другом Флэмингом Дэнсером», — написал Трамп.

По словам американского лидера, Сэнфорд решил баллотироваться в президенты США после того, как тот одобрил его оппонента.

«Три марионетки, все — провалившиеся кандидаты, голосуйте!», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что соперника Трампа обвинили в расизме.