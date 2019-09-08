Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По данным Кремля, инициатором беседы был украинский лидер.

Президенты оценили одновременное освобождение удерживаемых лиц и их передачу на родину.

Путин и Зеленский положительно отозвались об этой акции, отметив, что она может повлиять на улучшение отношений двух стран.

Также они затронули вопросы по Донбассу.

Кроме того, главы России и Украины обсудили подготовку к встрече в «нормандском» формате. Российский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить подготовку к саммиту, который может стать результативным.

До этого телефонный разговор Путина и Зеленского был ровно месяц назад. Тогда стороны договорились о возможной встрече в «нормандском формате».