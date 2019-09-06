Путин поедет на Колыму добывать золото

Президент России Владимир Путин принял приглашение попробовать себя в роли золотодобытчика на Колыме, передает РИА «Новости».

Приглашение поступило от ассоциации недропользователей Магаданской области.

«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — сказал председатель ассоциации Александр Басанский.

Он отметил, что последняя поездка президента в Магаданскую область была давно.

«Я приеду», — пообещал Путин.

Сроки поездки президента в Магаданскую область пока не определены.