Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин предупреждал Буша об опасности накануне 11 сентября

Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему, чтобы предупредить его об угрозе, информирует ТАСС.

Об этом рассказал в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби. Уточняется, что в прошлом он был главным аналитиком ЦРУ по России, а также работал советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

Биби отмечает, что российский и американский лидеры созвонились накануне. В ходе разговора Путин рассказал Бушу, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической угрозы, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана.

Кроме того, 11 сентября после трагедии именно российский президент одним из первых позвонил американскому коллеге, чтобы выразить свою поддержку. Также в тот же день он направил в адрес президента США телеграмму с выражением соболезнований и выступил с обращением по поводу терактов.

Согласно данным, на сайте Кремля появилась информация о том, что 10 сентября 2001 года состоялся телефонный контакт Путина и Буша. Однако, он состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) могла позаимствовать идею теракта 11 сентября в «Звездных войнах».