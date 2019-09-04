Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, во время заседания президиума Госсовета глава Якутии Айсен Николаев задался вопросом, нужен ли российскому государству Дальний Восток.

По его словам, «с высоких трибун» неоднократно звучало, что этот регион является лишь балластом.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — отреагировал Путин.

В ответ на это Николаев уточнил, что подобные высказывания звучали четверть века назад.

Глава России подчеркнул, что необходимо жить сегодняшним днем и реалиями XXI века.