Джонсон лишился большинства в парламенте

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В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что премьер-министра лишился Филлипа Ли, который являлся экс-замминистра юстиции. Он заявил, что не может служить интересам британцев в рядах консерваторов. Ли подчеркнул, что кабмин Джонсона стремится к жесткому Brexit, от чего пострадает Соединенное Королевство.

Ранее Джонсон признался, что не хочет проведения внеочередных выборов в парламенте. Он отметил, что лучше бы продолжил бороться с преступностью, заниматься улучшением системы здравоохранения, развитием школ, снижение стоимости жизни и раскрытием талантов.