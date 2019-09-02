Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА «Новости».

Президент сказал, что первый раз слышит об этой истории, однако считает подобные высказывания непозволительными. Он также добавил, что это непорядочно.

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — заявил Путин.

Об оскорблении жителей Тулуна чиновницей стало известно из аудиозаписи, которая появилась в интернете. На ней она называет граждан «быдлом и бичами». По предварительным данным, голос якобы принадлежит руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Женщина говорит, что это подделка.

Проверка показала, что запись действительно является фальсификацией. В пресс-службе губернатора также заявили о необходимости проведения дополнительной проверки.