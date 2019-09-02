Путин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей
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Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его словам, он не слышал о ситуации, однако если это правда, то она заслуживает увольнения.
«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — прокомментировал ситуацию Путин.
Аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жителей Тулуна, называя их «бичевней», появилась в Сети после визита Путина в город. Сама Алашкевич заявила, что это — подделка. Аудио передано на экспертизу.