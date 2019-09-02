Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российское государство благодарно Монголии за оказанную ему помощь в годы Великой Отечественной войны.

Он пояснил, что в годы войны граждане Монголии отправляли советским бойцам ряд нужных вещей, в том числе теплую одежду, продовольствие, лошадей.

Кроме того, отметил глава России, Монголия на свои средства сформировала танковую колонну «Революционная Монголия» и эскадрилью истребителей «Монгольский арат».

Ранее сообщалось, что Путин посетит празднование 80-й годовщины победы на Халхин-Голе в Монголии.