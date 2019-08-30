Эксперт дал оценку итогам встречи Путина с врио мурманского губернатора Чибисом

Политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов прокомментировал состоявшуюся в пятницу встречу Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

«Мне кажется, стоит комментировать не итоги, а значение этой встречи. Президент обратил внимание, и вообще весь разговор шел о точках роста Мурманской области.

Глава региона доложил президенту о том, какие проблемы, президент продемонстрировал, что он прекрасно это знает, и весь разговор у них шел, по сути, о развитии северной территории, которая имеет для России стратегическое значение.

Я имею в виду, связанное с выходом на Северный морской путь и вообще географически, конечно, Мурманская область очень важна. Именно поэтому весь разговор шел ровно об этом: в каком положении находится регион, какие проблемы и что нужно сделать для того, чтобы регион имел устойчивую динамику социальную и экономическую.

Глава региона в качестве проблем обозначил серьезный отток кадров из региона, а президент тоже обратил на это внимание и поддержал главу региона в том, что важно удерживать людей в регионе.

Важно, потому что нужны трудовые ресурсы. И люди нужны именно как профессиональные кадры, которые будут развивать экономику в этом направлении, потому что там достаточное количество инвестиционных проектов, о чем Чибис тоже заявил Путину и надо, чтобы кто-то там остался и работал. Нельзя, чтобы регион превратился в регион вахтового метода, об этом сказал тоже губернатор. Вот это основная проблематика, о которой они говорили.

Важно, что губернатор обозначил несколько точек приложения сил, то есть он, по сути, доложил президенту о том, что является его стратегией развития региона. В числе доминанты были обозначены, если я правильно помню, необходимо, чтобы в регионе поддерживали стандарты жизни на уровне среднероссийских.

Это Север, все равно там все непросто, и по некоторым направлениям его развитие ниже, чем среднероссийские показатели. Поэтому необходимо ввести общие стандарты, чтобы жители понимали, что в Мурманской области они могут найти ровно тот уровень жизни, который им могут обеспечить и другие регионы России. Это очень важно, чтобы люди оставались. <…>

Я считаю, что самое важное, что было, — это, конечно, то, что губернатор обозначил направления, точки роста для региона, а президент в этом его поддержал. И в целом они обсудили, как сделать так, чтобы Мурманская область достойно конкурировала и выполняла общефедеральные задачи», — резюмировал эксперт.