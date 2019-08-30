Эксперт назвал причины отмены визита Трампа в Польшу

Глава США Дональд Трамп решил перенести поездку в Польшу отчасти из-за урагана «Дориан», а также из-за усталости от поездок и нелюбовью к формальным мероприятиям, заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, во-первых, Трамп устал, а во-вторых, лидер жестко планирует свое время, поэтому встречи должны «иметь эффект продвижения».

Также он добавил, что мероприятия Варшаве носят негативный характер, направленный против России, но не политический, а американский президент недавно выступал за возвращение Москвы в G8, хотя многие страны выступили против.

Кроме того, Суздальцев сказал, что главы государств действительно обычно находятся внутри страны во время серьезных природных бедствий. Так, надвигающейся на западный берег США ураган «Дориан» важная причина, но не стопроцентная, чтобы отказаться от визита в Польшу.

«Третий момент связан с тем, что Трамп все-таки первопроходец. Он очень не любит запротоколированные церемонии символические. Он посчитал, что овчинка выделки не стоит», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил визит в Польшу.