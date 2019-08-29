Сенатор дала оценку главным задачам Рады, названных Зеленским

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева выразила мнение по поводу главных задач, обозначенных президентом Украины Владимиром Зеленским, которые будут выполнять депутаты Верховной рады нового созыва. Об этом передает RT.

По мнению сенатора, Зеленский и его команда решили и дальше пребывать «в мире иллюзий».

Она считает, что украинским властям необходимо признать государственный переворот в стране в 2014 году, а также его последствия.

Тимофеева отмечает, что только после этого украинскому правительству нужно можно будет начать выстраивать политику внутри государства, а также восстанавливать отношения с Россией.