Пять фракций создали в Раде

В Верховной Раде нового созыва создали пять фракций: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Голос» и депутатскую группу «За будущее». Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, партию украинского лидера Владимира Зеленского возглавил Давид Арахамия. В ее состав вошли 254 народных депутата. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» выбраны 44 депутата. Сопредседателями назначены Юрий Бойков и Вадим Рабинович.

В партию «Европейская солидарность», которую возглавляют Артур Герасимов и Ирина Геращенко, вошли 27 нардепов.

Украинский политик Юлия Тимошенко возглавила свою партию «Батькивщина», в составе которой числятся 25 человек.

От партии «Голос» представлено 17 депутатов, глава — Сергей Рахманин.

Кроме того, образована депутатская группа «За будущее», в которую вошли 23 нардепа, сопредседатели - Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Член временного президиума, нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Разумков отметил, что парламент принял к сведению эту информацию.

Ранее сообщалось, что выбран глава фракции партии Зеленского в Раде.