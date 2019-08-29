СМИ: Сенцова этапировали в Москву для обмена с Украиной

Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов был отправлен в Москву для обмена с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, Сенцова вывезли ночью из колонии № 8 города Лабытнаги в российскую столицу. Теперь он находится в московском СИЗО и ждет обмена.

Стоит отметить, что адвокат заключенного режиссера Дмитрий Динзе не подтвердил и не опроверг данные сообщения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять экс-главу «РИА Новости» Кирилла Вышинского на Сенцова.

Также до этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об условиях по обмену удерживаемых лиц между странами.