Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате», нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Радио свобода».

По его словам, оба государства готовы подключиться к диалогу, если Россия, Украина, Германия и Франция, составляющие «нормандскую четверку», не против этого.

Он отметил, что США и Британия будут рады поучаствовать в «нормандском формате», если участники формата считают это приемлемым путем.

Кроме того, Болтон не исключил, что президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Варшаве, где пройдет церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате».