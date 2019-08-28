Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал про действия администрации Белого дома в вопросе возвращения России в G7. Об этом информирует РИА «Новости».

По словам Помпео, американская сторона должна работать над возвращением России в G7, как того хочет президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут заниматься этим вопросом.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.