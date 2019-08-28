Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7

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Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи, 14 мая 2019... Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи, 14 мая 2019...
Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи, 14 мая 2019...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал про действия администрации Белого дома в вопросе возвращения России в G7. Об этом информирует РИА «Новости».

По словам Помпео, американская сторона должна работать над возвращением России в G7, как того хочет президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут заниматься этим вопросом.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.