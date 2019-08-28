Путин раскритиковал главу Астраханской области за редкое общение с гражданами

Президент России Владимир Путин подверг критике врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за редкое общение с гражданами. Об этом передает РИА «Новости».

Российский лидер призвал Бабушкина чаще встречаться с людьми и рассказывать им о своих планах.

Путин отмечает, что важно выслушивать представления граждан о том, как и чего необходимо добиться в Астраханской области.

Сам Бабушкин сообщает, что побывал во всех районах области и общался с людьми.

«Сегодня понимаю те проблемы, которые волнуют наших жителей», — прокомметировал Бабушкин.

Ранее Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу приступил к ликвидации наводнения в регионе.