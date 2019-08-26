Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в «большую восьмерку», если ей поступит такое предложение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.

«Он - гордый человек, зачем ему просить?» — отметил Трамп.

Сам Трамп заявляет, что был бы склонен выступить за возвращению России в «большую восьмерку». По его мнению, дискуссия на эту тему является хорошей и ровной.

Также Трамп утверждает, что возвращение России в G8 окажет позитивное влияние на всех.

Ранее президент США настаивал на возвращении России в G8, чтобы совместными усилиями обсуждать вопросы, связанные с Ираном, Сирией и КНДР.