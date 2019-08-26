Путин внес три кандидатуры на должность главы Игнушетии

Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение парламента Ингушетии трех претендентов на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Как отмечается, на рассмотрение внесены имена депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана Хасановича, старшего территориального специалиста публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова.