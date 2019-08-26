Путин внес три кандидатуры на должность главы Игнушетии
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Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение парламента Ингушетии трех претендентов на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
Как отмечается, на рассмотрение внесены имена депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана Хасановича, старшего территориального специалиста публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова.