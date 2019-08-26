Путин освободил Яковенко от обязанностей посла России в Великобритании
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Российский лидер Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно документу, Яковенко освобожден «от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии».
Отмечается, что российское посольство назначило на временную должность советника-посланника Ивана Володина.
Яковенко был назначен послом в 2011 году.
Ранее сообщалось, что Песков оценил отставку посла России в Британии.