Глава СПЧ рассказал о предложенных Путину вариантах амнистии

Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что совет подготовил два возможных варианта амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что один из них будет предложен президенту Владимиру Путину.

«Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту», - сказал Федотов.

По его словам, решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле.