Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7

На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры. Об этом глава иранского МИД написал в своем твиттере.

Зариф сообщает, что беседа с французским лидером прошла после обстоятельных переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов.

По словам иранского дипломата, между странами важны дальнейшие переговоры.

При это Зариф отмечает, что предстоящий путь не является простым.

«Стоит попытаться по нему пройти», — подчеркнул Зариф.

Ранее сообщалось, что французская сторона пригласила Зарифа на саммит G7, чтобы попытаться ослабить напряженность в связи с ядерной программой этого государства.