Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7
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На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры. Об этом глава иранского МИД написал в своем твиттере.
Зариф сообщает, что беседа с французским лидером прошла после обстоятельных переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов.
По словам иранского дипломата, между странами важны дальнейшие переговоры.
При это Зариф отмечает, что предстоящий путь не является простым.
«Стоит попытаться по нему пройти», — подчеркнул Зариф.
Ранее сообщалось, что французская сторона пригласила Зарифа на саммит G7, чтобы попытаться ослабить напряженность в связи с ядерной программой этого государства.